Вячеслав Демченко frontend-ninjafrontend-ninja
Текущий стек навыков:
HTML5, CSS3, SСSS, PUG, GULP, GITHUB, JS, JQUERY (подключение и настройка плагинов)
Резиновая, семантическая, валидная верстка (по стандартам W3C)
Кроссбраузерность (IE не ниже 11 версии)
Написание чистого, аккуратного кода с использованием БЭМ технологии
Модульный подход написания кода
Использование принципа Mobile first (для ускорения загрузки сайта на мобильных гаджетах)
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face)
Верстка максимально под pixel perfect
Использование SVG спрайтов, шрифтовых иконок
Комментирование кода (по желанию заказчика)
Применение собственной системы сборки проекта с помощью GULP
Задействование "умной сетки" (smart grid) для быстрой адаптивной, резиновой верстки (вместо бутстрапа)
Smart grid на основе Flexbox не "засоряет" код и позволяет получить на выходе адаптивную, резиновую верстку
Минимизация и оптимизация кода для ускорения загрузки сайта
Адаптация и сжатие картинок с максимальным сохранением качества для быстрой загрузки
Использование всех основных форматов изображений (JPG, JPEG, PNG, WEBP)
Подготовка картинок под ретиновые (Retina) мониторы
Создание микроразметки schema.org (основы)
Принципы подхода к работе:
Оцениваю стоимость и сроки после изучения макета (достаточно предоставить его в формате JPG-картинки) и ТЗ
К работе приступаю после обсуждения всех деталей проекта по предоплате 30% или через "Безопасную сделку"
К выполнению проекта подхожу ответственно, соблюдаю дедлайн
Гарантии:
Соблюдение дедлайна и качества
Адекватная стоимость работы
Готовность обсуждать с заказчиком подробности проекта с адекватным и конструктивным подходом
Опыт работы 2 года
Оплата доступна на:
Карту Сбербанка России
Контакты:
E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/vyacheslav_demchenko
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