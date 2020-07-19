Профессиональная кроссбраузерная верстка сайтов с использованием современных методов и подходов

Текущий стек навыков:

HTML5, CSS3, SСSS, PUG, GULP, GITHUB, JS, JQUERY (подключение и настройка плагинов)

Резиновая, семантическая, валидная верстка (по стандартам W3C)

Кроссбраузерность (IE не ниже 11 версии)

Написание чистого, аккуратного кода с использованием БЭМ технологии

Модульный подход написания кода

Использование принципа Mobile first (для ускорения загрузки сайта на мобильных гаджетах)

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face)

Верстка максимально под pixel perfect

Использование SVG спрайтов, шрифтовых иконок

Комментирование кода (по желанию заказчика)

Применение собственной системы сборки проекта с помощью GULP

Задействование "умной сетки" (smart grid) для быстрой адаптивной, резиновой верстки (вместо бутстрапа)

Smart grid на основе Flexbox не "засоряет" код и позволяет получить на выходе адаптивную, резиновую верстку

Минимизация и оптимизация кода для ускорения загрузки сайта

Адаптация и сжатие картинок с максимальным сохранением качества для быстрой загрузки

Использование всех основных форматов изображений (JPG, JPEG, PNG, WEBP)

Подготовка картинок под ретиновые (Retina) мониторы

Создание микроразметки schema.org (основы)

Принципы подхода к работе:

Оцениваю стоимость и сроки после изучения макета (достаточно предоставить его в формате JPG-картинки) и ТЗ

К работе приступаю после обсуждения всех деталей проекта по предоплате 30% или через "Безопасную сделку"

К выполнению проекта подхожу ответственно, соблюдаю дедлайн

Гарантии:

Соблюдение дедлайна и качества

Адекватная стоимость работы

Готовность обсуждать с заказчиком подробности проекта с адекватным и конструктивным подходом

Опыт работы 2 года

Оплата доступна на:

Карту Сбербанка России

Контакты:

E-mail: [email protected]

Телеграм: https://t.me/vyacheslav_demchenko