frontendbyloza

FrontEnd разработчик

Чем могу быть полезен:

HTML5(HTML5);

CSS (CSS3),;

JS;

PHP.

Обсуждаем проект (можно созвониться) и техническую составляющую. Планируем сроки и стоимость работы. Делим проект на этапы (если проект большой);

Работа над проектом с ежедневными апдейтами;

Презентация. Внесение правок и корректировок;

Сдача проекта.

Работаю без предоплаты. Показываю результат на своем сервере, вносим правки, если таковые имеются и после оплаты передаю результаты работы вам.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Гарантия на работу:

Если в течении недели после выполнения заказа находятся допустимые мною ошибки, то я бесплатно их исправлю.

Нацелен на долгосрочное сотрудничество и взаимовыгодную работу! Если есть какие-либо вопросы - с радостью отвечу. Спасибо!

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком