frontendbyloza

FrontEnd разработчик
Чем могу быть полезен:
- HTML5(HTML5);
- CSS (CSS3),;
- JS;
- PHP.
- Обсуждаем проект (можно созвониться) и техническую составляющую. Планируем сроки и стоимость работы. Делим проект на этапы (если проект большой);
- Работа над проектом с ежедневными апдейтами;
- Презентация. Внесение правок и корректировок;
- Сдача проекта.
Работаю без предоплаты. Показываю результат на своем сервере, вносим правки, если таковые имеются и после оплаты передаю результаты работы вам.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Гарантия на работу:
- Если в течении недели после выполнения заказа находятся допустимые мною ошибки, то я бесплатно их исправлю.
Нацелен на долгосрочное сотрудничество и взаимовыгодную работу! Если есть какие-либо вопросы - с радостью отвечу. Спасибо!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/doctorloza