frontendbyloza

Євген frontendbyloza

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
FrontEnd разработчик

Чем могу быть полезен:

  • HTML5(HTML5);
  • CSS (CSS3),;
  • JS;
  • PHP.
Рабочий процесс:
  • Обсуждаем проект (можно созвониться) и техническую составляющую. Планируем сроки и стоимость работы. Делим проект на этапы (если проект большой);
  • Работа над проектом с ежедневными апдейтами;
  • Презентация. Внесение правок и корректировок;
  • Сдача проекта.
Оплата:

Работаю без предоплаты. Показываю результат на своем сервере, вносим правки, если таковые имеются и после оплаты передаю результаты работы вам.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Гарантия на работу:

  • Если в течении недели после выполнения заказа находятся допустимые мною ошибки, то я бесплатно их исправлю.
Резюмируя:

Нацелен на долгосрочное сотрудничество и взаимовыгодную работу! Если есть какие-либо вопросы - с радостью отвечу. Спасибо!

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком