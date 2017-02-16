Привет привет всем дизайнерам. Нужно нарисовать дизайн сайта. Цветовая гамма черно - белая , так хочет клиент. Но мы открыты для предложений с вашей стороны. Все таки вы дизайнеры и вам виднее как ...
Дизайн сайтов29 заявок
Закрыт
8 лет назад
Привет привет всем дизайнерам. Нужно нарисовать дизайн сайта. Цветовая гамма черно - белая , так хочет клиент. Но мы открыты для предложений с вашей стороны. Все таки вы дизайнеры и вам виднее как ...
Заполняем сайт контентом, вставляем новый но под ним остается старый. Надо как то решить, интересуют только рукастые разрабы которые знают модкс. Что бы не получилось что что то сломали а что то починили=)