froolushka

Фрилансер. 3D дизайн, моделирование, визуализация

Я занимаюсь 3D графикой - моделирование, 3D визуализация. Я специализируюсь на создании качественных моделей - предметная 3D визуализацию

для рекламного производства и 3D модели для производства. И также, 3D

визуализация интерьеров. Моделирование мебели и предметов интерьера.

Разрабатываю 3D модели по эскизам, чертежам. Обрабатываю финальный

рендер в Adobe Photoshop.

Профессиональные программы:

3Ds макс. +VRay‚ Photoshop‚ CorelDrow, Adobe After Effects.

Вам как клиенту гарантирован:

-Профессиональный подход;

-Качественный и привлекательный результат;

-Понимание задачи;

-Соблюдение сроков.