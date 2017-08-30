froolushka

Фрилансер. 3D дизайн, моделирование, визуализация
Я занимаюсь 3D графикой - моделирование, 3D визуализация. Я специализируюсь на создании качественных моделей - предметная 3D визуализацию
для рекламного производства и 3D модели для производства. И также, 3D
визуализация интерьеров. Моделирование мебели и предметов интерьера.
Разрабатываю 3D модели по эскизам, чертежам. Обрабатываю финальный
рендер в Adobe Photoshop.
Профессиональные программы:
3Ds макс. +VRay‚ Photoshop‚ CorelDrow, Adobe After Effects.
Вам как клиенту гарантирован:
-Профессиональный подход;
-Качественный и привлекательный результат;
-Понимание задачи;
-Соблюдение сроков.
Действие аккаунта приостановлено!