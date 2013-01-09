frostyreconx

Дизайн наружной рекламы и полиграфии, цифровая иллюстрация

Отличное знание пакетов Photoshop, Corel Draw, AutoCAD;

а также 3DS MAX (в частности визуализация в V-Ray), Illustrator

Умею рисовать от руки и работать с планшетом.

Опыт работы

Дизайнер по наружной рекламе

фев 2010 - май 2011

КРВГ Столица

Дизайнер

апр 2009 - авг 2009

ооо spv (http://www.ooospv.com.ua)

Дизайнер рекламно-сувенирной продукции и полиграфии

июл 2008 - янв 2009

Медиалан (http://medialan.com.ua)

Дизайнер наружной рекламы

сен 2007 - июл 2008

ООО "Пластфактор"

Образование

НТУУ "КПИ" (Киев, Украина)

Год окончания 2007

факуьтет электроники, бакалавр

Владение языками:

Английский — ниже среднего

Дополнительная информация:

- Увлечения: рисование, цифровая фотография

- Вредных привычек не имею