frostyreconx

Дизайн наружной рекламы и полиграфии, цифровая иллюстрация
Отличное знание пакетов Photoshop, Corel Draw, AutoCAD;
а также 3DS MAX (в частности визуализация в V-Ray), Illustrator
Умею рисовать от руки и работать с планшетом.
Опыт работы
Дизайнер по наружной рекламе
фев 2010 - май 2011
КРВГ Столица
Дизайнер
апр 2009 - авг 2009
ооо spv (http://www.ooospv.com.ua)
Дизайнер рекламно-сувенирной продукции и полиграфии
июл 2008 - янв 2009
Медиалан (http://medialan.com.ua)
Дизайнер наружной рекламы
сен 2007 - июл 2008
ООО "Пластфактор"
Образование
НТУУ "КПИ" (Киев, Украина)
Год окончания 2007
факуьтет электроники, бакалавр
Владение языками:
Английский — ниже среднего
Дополнительная информация:
- Увлечения: рисование, цифровая фотография
- Вредных привычек не имею