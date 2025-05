My info.

Я Українець із міста Запоріжжя та мені 16 років. Навчаюся створювати сайти та оформляти їх. Замовлення виконую не дорогі, щоб підвищити свою кваліфікацію у цій сфері і заробити на кишенькові витрати.



I am Ukrainian from the city of Zaporozhye and I am 16 years old. I'm learning how to create websites and design them. I carry out inexpensive orders in order to improve my skills in this field and earn some pocket money.