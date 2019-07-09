Ищу таргетолога с опытом привлечения лидов на вебинар. Вебинар на тему инвестирования (не форекс). Оплата только за лиды. Стоимость обсуждается индивидуально.
Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
Закрыт
6 лет назад
Ищу таргетолога с опытом привлечения лидов на вебинар. Вебинар на тему инвестирования (не форекс). Оплата только за лиды. Стоимость обсуждается индивидуально.
Всем здравствуйте! Ищу помощника на раскрутку спикера инфо-бизнесмена. Задачи: Наити офлайн мероприятия, которые проходят в городе Москве, связаться с ними и договориться о выступлении спикера. Мероприятия на тему инвестиций, бизнеса, ИТ проектов и стартапов, ...