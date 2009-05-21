Зиновьев Игорь Павлович
Сфера деятельности: разработка WEB-приложений на платформах PHP и Java.
-= Личные сведения =-
Дата рождения: 27.06.1984.
Семейное положение: не женат
Город проживания: Казань, Россия
Телефон: +79053122010 (моб)
E-mail: [email protected]
-= Образование =-
* 2001-2006 – ВМК КГУ. Специальность: математик, системный программист. Окончил с отличием.
* 2006 – по настоящее время. – Аспирантура Института проблема информатики АН РТ.
-= Опыт работы =-
Декабрь 2005 – настоящее время – ОАО «ICL-КПО ВС».
Занимаемая должность: инженер-программист
Обязанности: разработка и поддержка корпоративных информационных систем в WEB-сфере, а также проектов для внутреннего использования в компании; внедрение разработанных систем на предприятиях.
Функции: проектирование и написание кода, создание макетов верстки web-приложений
Проекты:
* Корпоративная ИС «Сводный реестр имущества организаций системы ОАО «Газпром»»
* WEB-Портал ФГУП «Государственный центр специальной связи»
* Отчетная система для WEB-приложений (внутренний проект)
* Диспетчер обновлений программного обеспечения (внутренний проект)
-= Навыки =-
Знание языков программирования:
* Java 1.5 (J2EE)
* Object Pascal (Delphi)
* PHP
Знание СУБД
* Oracle
* MySQL
Application servers
* apache tomcat
* apache
* oracle application server
Знание WEB-технологий
* HTML/CSS/JavaScript
* Ajax
* jQuery
Дополнительно
* Struts
* Hibernate
-= Иностранные языки =-
Английский – свободное чтение технических текстов
-= Дополнительно =-
ACM ICPC contestant, 2002-2005
- Clockmoscow123 просмотра
- ОАО Татстрой193 просмотра
- Galiya Berdnikova Photography239 просмотров
- Гостиница Измайлово, корпуса Гамма, Дельта140 просмотров
- Гостиница Заря140 просмотров
- Автосвет184 просмотра
- Автосвет (макет продается)167 просмотров
- P.S. Photo Studio134 просмотра
- VideCom. Охранные системы (в разработке)133 просмотра
- Центр кадровых решений Personnel Profy122 просмотра