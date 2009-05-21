Зиновьев Игорь Павлович

Сфера деятельности: разработка WEB-приложений на платформах PHP и Java.

-= Личные сведения =-

Дата рождения: 27.06.1984.

Семейное положение: не женат

Город проживания: Казань, Россия

Телефон: +79053122010 (моб)

E-mail: [email protected]

-= Образование =-

* 2001-2006 – ВМК КГУ. Специальность: математик, системный программист. Окончил с отличием.

* 2006 – по настоящее время. – Аспирантура Института проблема информатики АН РТ.

-= Опыт работы =-

Декабрь 2005 – настоящее время – ОАО «ICL-КПО ВС».

Занимаемая должность: инженер-программист

Обязанности: разработка и поддержка корпоративных информационных систем в WEB-сфере, а также проектов для внутреннего использования в компании; внедрение разработанных систем на предприятиях.

Функции: проектирование и написание кода, создание макетов верстки web-приложений

Проекты:

* Корпоративная ИС «Сводный реестр имущества организаций системы ОАО «Газпром»»

* WEB-Портал ФГУП «Государственный центр специальной связи»

* Отчетная система для WEB-приложений (внутренний проект)

* Диспетчер обновлений программного обеспечения (внутренний проект)

-= Навыки =-

Знание языков программирования:

* Java 1.5 (J2EE)

* Object Pascal (Delphi)

* PHP

Знание СУБД

* Oracle

* MySQL

Application servers

* apache tomcat

* apache

* oracle application server

Знание WEB-технологий

* HTML/CSS/JavaScript

* Ajax

* jQuery

Дополнительно

* Struts

* Hibernate

-= Иностранные языки =-

Английский – свободное чтение технических текстов

-= Дополнительно =-

ACM ICPC contestant, 2002-2005