Монтаж, обработка аудио (эквализация), озвучка. Делаю в связи с ТЗ и как на мое усмотрение будет лучше.
Кирилл, 15 лет, занимаюсь монтажом около года.
Пользуюсь Sony Vegas Pro, так как имею слабый пк.
Имел свой паблик в вк с 12,8к просмотрами на монтажах.
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Телеграм : @morrislox (писать с пометкой "ВебЛансер")
Дискорд : frrfx#0556
Действие аккаунта приостановлено!
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 5 часов
нет рейтинга
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$1/час
от $1от 10 часов
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга