Монтаж, обработка аудио (эквализация), озвучка. Делаю в связи с ТЗ и как на мое усмотрение будет лучше.

Кирилл, 15 лет , занимаюсь монтажом около года .

Пользуюсь Sony Vegas Pro , так как имею слабый пк.

Имел свой паблик в вк с 12,8к просмотрами на монтажах .

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