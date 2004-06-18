frrfx

Кирилл frrfx

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Монтаж, обработка аудио (эквализация), озвучка. Делаю в связи с ТЗ и как на мое усмотрение будет лучше.

Кирилл, 15 лет, занимаюсь монтажом около года.

Пользуюсь Sony Vegas Pro, так как имею слабый пк.

Имел свой паблик в вк с 12,8к просмотрами на монтажах.

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Телеграм : @morrislox (писать с пометкой "ВебЛансер")

Дискорд : frrfx#0556

Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 5 часов
нет рейтинга
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$1/час
от $1от 10 часов
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга