Практический опыт и знания в области маркетинга:
· Занималсяпродвижением/работал как с интернет-магазинами, так и с корпоративными сайтами
(со средней посещаемостью от 10 000 до 40 000 человек в месяц) клиентов с
России и Украины.
· Работалс рукописными сайтами и такими ЦМС как: WordPress, Drupal, Amiro, Битрикс,Joomla.
· Анализконкурентной среды, в частности сайтов конкурентов.
· Проведениеаудита сайтов (SEO-аудитов, юзабилити-аудит, конверт-аудит).
· Отслеживаниенегатива и позитива о компаниях.
· Внутренняяоптимизация сайта:
o составление семантического ядра сайтов (в среднем от 1,5до 5 тыс. запросов);
o работа с сервисами аналитики и метрики;
o исправление ошибок кода сайта;
o работа с уникальностью контента;
o подготовка и написание SEО-текстов (рерайт и копирайтконтента), а также оптимизация их для поисковых систем;
o поиск, обработка и размещение графических материалов;
o работа со служебными файлами;
o юзабилитисайта и др.
· Работа с внешними факторами (ссылочное и статейноепродвижение).
· Выведениесайтов из-под фильтров поисковых систем.
· ПодготовкаТЗ для копирайтеров, дизайнеров, программистов.
· Настройка,ведение, оптимизация затрат контекстной рекламы (Я.Директ, Г.Адвордс) и не
только.
· Проведениее-mail рассылок.
· Работас соц.сетями, досками объявлений, тематическими форумами и каталогами.
· Подбордоменных имен и регистрация хостинга.
· Аналитикатрафика сайтов.
· Опытпродвижения англоязычных сайтов.
· Планированиерекламных компаний, акций и их реализация.
· Работалс рекламными бюджетами до 150 тыс. грн/месяц.
· Кпроекту имею возможность привлечь: веб-дизайнеров, копирайтеров/рерайтеров,программистов, интернет-маркетологов, операторов и не только.
Примеры: http://www.firmarost.ru/, http://fish-mir.com/, http://www.flebosclinic.com.ua, http://woxapp.com/, http://detmir.in.ua/, http://ako-mat.ru/, http://mosprom.com/ , http://biolos.ru/, http://rama.in.ua/ , http://lsl-catering.com.ua/ , http://annodomini.kiev.ua/, http://www.premier-avto.com.ua/ , и др.
Некоторые результаты:
http://www.firmarost.ru/ - за 12 месяцевувеличение продаж в 8 раз.
http://detmir.in.ua/ - за 3месяца привлечение 370 оптовых клиентов.
http://fish-mir.com/ - за 7месяцев достигнуто среднедневной посещаемости на уровне 1300-1500 человек.
http://biolos.ru/- за 5месяцев достигнуто среднедневной посещаемости на уровне 500 человек.
http://flebosclinic.com.ua/ - за 4 месяца увеличениезаказов услуг в 2,4 раза