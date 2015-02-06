frs2000

Дмитрий frs2000

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Раскрутка сайтов и интернет-магазинов, контекстная реклама и не только.

Практический опыт и знания в области  маркетинга:

·        Занималсяпродвижением/работал как с интернет-магазинами, так и с корпоративными сайтами

(со средней посещаемостью от 10 000 до 40 000 человек в месяц) клиентов с

России и Украины.

·        Работалс рукописными сайтами и такими ЦМС как: WordPress, Drupal, Amiro, Битрикс,Joomla.

·        Анализконкурентной среды, в частности сайтов конкурентов.

·        Проведениеаудита сайтов (SEO-аудитов, юзабилити-аудит, конверт-аудит).

·        Отслеживаниенегатива и позитива о компаниях.

·        Внутренняяоптимизация сайта:

o  составление семантического ядра сайтов (в среднем от 1,5до 5 тыс. запросов);

o  работа с сервисами аналитики и метрики;

o  исправление ошибок кода сайта;

o  работа с уникальностью контента;

o  подготовка и написание SEО-текстов (рерайт и копирайтконтента), а также оптимизация их для поисковых систем;

o  поиск, обработка и размещение графических материалов;

o  работа со служебными файлами;

o  юзабилитисайта и др.

·        Работа с внешними факторами (ссылочное и статейноепродвижение).

·        Выведениесайтов из-под фильтров поисковых систем.

·        ПодготовкаТЗ для копирайтеров, дизайнеров, программистов.

·        Настройка,ведение, оптимизация затрат контекстной рекламы (Я.Директ, Г.Адвордс) и не

только.

·        Проведениее-mail рассылок.

·        Работас соц.сетями, досками объявлений, тематическими форумами и каталогами.

·        Подбордоменных имен и регистрация хостинга.

·        Аналитикатрафика сайтов.

·        Опытпродвижения англоязычных сайтов.

·        Планированиерекламных компаний, акций и их реализация.

·        Работалс рекламными бюджетами до 150 тыс. грн/месяц.

·        Кпроекту имею возможность привлечь: веб-дизайнеров,  копирайтеров/рерайтеров,программистов, интернет-маркетологов, операторов и не только.

Примеры: http://www.firmarost.ru/, http://fish-mir.com/, http://www.flebosclinic.com.ua, http://woxapp.com/, http://detmir.in.ua/,  http://ako-mat.ru/, http://mosprom.com/  , http://biolos.ru/, http://rama.in.ua/ , http://lsl-catering.com.ua/ , http://annodomini.kiev.ua/, http://www.premier-avto.com.ua/ , и др.

Некоторые результаты:

      http://www.firmarost.ru/ - за 12 месяцевувеличение продаж в 8 раз.

      http://detmir.in.ua/ - за 3месяца привлечение 370 оптовых клиентов.

      http://fish-mir.com/ - за 7месяцев достигнуто среднедневной посещаемости на  уровне 1300-1500  человек.  

      http://biolos.ru/- за 5месяцев достигнуто среднедневной посещаемости на уровне 500 человек.

      http://flebosclinic.com.ua/   - за 4 месяца увеличениезаказов услуг в 2,4 раза

 