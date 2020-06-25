ПО для встраиваемых систем, разработка драйверов и ПО для ОС Linux/Windows/QNX, мат. моделирование
Одним словом - удивите сложной задачей.
Предпочтительно иметь ТЗ и календарный план. Помощь в составлении.
Научно-исследовательская составляющая приветствуется и предлагается только качественное решение вопросов.
Большой опыт математического моделирования и программирования:
- Встраиваемые системы (процессоры x86, ARM, PIC, сигнальные процессоры)
- Системное и прикладное ПО (графическое, консольное, модули ядра) для ОС Linux, Windows, QNX.
- Цифровая обработка, числовые методы
Уверенные схемотехнические навыки.
Консультация - бесплатно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Библиотека EMFAT380 просмотров
- Библиотека LRNDIS438 просмотров
- IPC-драйвер для систем Linux/QNX276 просмотров
Встраиваемые системы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга