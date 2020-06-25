fse

Сергей Фетисов fse

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
ПО для встраиваемых систем, разработка драйверов и ПО для ОС Linux/Windows/QNX, мат. моделирование

Одним словом - удивите сложной задачей.

Предпочтительно иметь ТЗ и календарный план. Помощь в составлении.

Научно-исследовательская составляющая приветствуется и предлагается только качественное решение вопросов.

Большой опыт математического моделирования и программирования:

  • Встраиваемые системы (процессоры x86, ARM, PIC, сигнальные процессоры)
  • Системное и прикладное ПО (графическое, консольное, модули ядра) для ОС Linux, Windows, QNX.
  • Цифровая обработка, числовые методы
Уверенные навыки в других областях.

Уверенные схемотехнические навыки.

Консультация - бесплатно.

Linux
Портфолио
Встраиваемые системы
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Прикладное ПО
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Системное программирование
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Чертежи и Схемы
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