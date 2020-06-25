ПО для встраиваемых систем, разработка драйверов и ПО для ОС Linux/Windows/QNX, мат. моделирование

Одним словом - удивите сложной задачей.

Предпочтительно иметь ТЗ и календарный план. Помощь в составлении.

Научно-исследовательская составляющая приветствуется и предлагается только качественное решение вопросов.

Большой опыт математического моделирования и программирования:

Встраиваемые системы (процессоры x86, ARM, PIC, сигнальные процессоры)

Системное и прикладное ПО (графическое, консольное, модули ядра) для ОС Linux, Windows, QNX.

Цифровая обработка, числовые методы

Уверенные навыки в других областях.

Уверенные схемотехнические навыки.

Консультация - бесплатно.