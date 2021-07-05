fugol_anton

Выполняю заказы по построению отчетов и автоматизации работы с Google таблицами / Excel
Выполняю заказы по построению отчетов и автоматизации работы с Google таблицами / Excel:
- управленческие финансовые отчеты;
- финансовые модели;
- дашборды, графики, диаграммы;
- написание сложных формул для автоматизации ручной работы.
Имею опыт работы в сфере финансовой управленческой отчетности более 2-х лет.
Имею высшее экономическое образование (КНЕУ).
Проходил курсы: Финансовый менеджмент Prometheus, Финансовое моделирование LABA.
Исполнительный, ответственный, есть большое желание и энергия помочь сделать управление финансами вашего бизнеса удобнее и эффективнее.
Пишите, обсудим как выполнить ваши интересные нетривиальные задачи наилучшим образом.