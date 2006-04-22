fuldon

Михаил Румянцев fuldon

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Раскрутка раздела Программы на крупном форуме

    $50

    Необходимо регулярно заниматься раскруткой раздела Программы на одном из крупных форумов. * Создание тем с подробным описанием. * Советы по оптимизации структуры и сортировка тем. * Модерирование от бессмысленных комментариев и спама. * Добавление новинок и "лекарств". Вприниципе обычная ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Подобрать CMS и соединить ее со скриптом vBulletin

    Необходимо подобрать профессиональную CMS систему и соединить ее со скриптом vBulletin. CMS система скорее всего Bitrix или NetCat. Никаких Subdrimer'ов и прочего г. не надо. Это мы и сами сделаем. Требования к интеграции: 1. Объединение базы данных пользователей форума ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настройка сервера

    1. Необходима помощь в выборе сервера под определенный бюджет. 2. Подбор и настройка необходимой ОС (Linux, FreeBSD, другая?). 3. Установка систем управления хостингом. Скорее всего Virtuozzo + Plesk. Сервер будет использоваться под свои проекты и проекты друзей + ...

    LinuxFreeBSD
    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад