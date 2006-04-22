Необходимо регулярно заниматься раскруткой раздела Программы на одном из крупных форумов. * Создание тем с подробным описанием. * Советы по оптимизации структуры и сортировка тем. * Модерирование от бессмысленных комментариев и спама. * Добавление новинок и "лекарств". Вприниципе обычная ...
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- $50Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо подобрать профессиональную CMS систему и соединить ее со скриптом vBulletin. CMS система скорее всего Bitrix или NetCat. Никаких Subdrimer'ов и прочего г. не надо. Это мы и сами сделаем. Требования к интеграции: 1. Объединение базы данных пользователей форума ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт17 лет назад
1. Необходима помощь в выборе сервера под определенный бюджет. 2. Подбор и настройка необходимой ОС (Linux, FreeBSD, другая?). 3. Установка систем управления хостингом. Скорее всего Virtuozzo + Plesk. Сервер будет использоваться под свои проекты и проекты друзей + ...Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт18 лет назад