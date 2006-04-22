Необходимо подобрать профессиональную CMS систему и соединить ее со скриптом vBulletin. CMS система скорее всего Bitrix или NetCat. Никаких Subdrimer'ов и прочего г. не надо. Это мы и сами сделаем. Требования к интеграции: 1. Объединение базы данных пользователей форума ...