full80

Дмитрий full80

 
44 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Переводы с Английского, наполнение сайтов, написание статей, рерайт, копирайт недорого.

Выполню качественные переводы с Английского языка. Также могу наполнить ваш сайт. Написание статей, коротких юмористических рассказов, рерайт, копирайт. Обращайтесь, останетесь довольны.

Отзывы заказчиков

vk7575
59 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
9 баллов
6 лет назад
Требуется копирайтер для написания серии статей о мотоциклах, скутерах
Написание статей
Всегда на связи. Статья полезная, интересная, написана в срок. Рекомендую.
Хороший заказчик, оплата в срок.
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сделать расшифровку видео в текст и корректировку.
Хорошая работа, Рекомендую!
Честный и добросовестный работодатель. Оплата в срок.
Ответный отзыв