fullhouse23

Армине fullhouse23

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

 Арутюнян Армине  Арутюновна

Личные  25.09.1991 г.

данные

Возраст:   22  г.

Семейное положение: незамужем

Контактная информация

Адрес: г. Калуга, Бабынинский р-н,. п. Воротынск, ул.Шестакова, д.2, кв.8

Телефон: +7(953)332-07-37

E-mail: а[email protected]  

Цель: Реализовать творческие, интеллектуалные способности за достойное материальное вознаграждение.

Образование: Высшие  образование 2008-2012 – Армянский  государственный педагогический университет имени Хачатур Абовяна .   Специальность: Учитель английского языка  

Дополнительные навыки и интересы

Опытный пользователь ПК.   Нравится читать детективную  литературу,  слушать классическую  музыку.

Личные качества:

Ответственна, легко обучаема, пунктуальна. Веду здоровый образ жизни.

 

Переводы
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$200/час
от $50от 3 часов
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