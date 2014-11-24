Арутюнян Армине Арутюновна
Личные 25.09.1991 г.
данные
Возраст: 22 г.
Семейное положение: незамужем
Контактная информация
Адрес: г. Калуга, Бабынинский р-н,. п. Воротынск, ул.Шестакова, д.2, кв.8
Телефон: +7(953)332-07-37
E-mail: а[email protected]
Цель: Реализовать творческие, интеллектуалные способности за достойное материальное вознаграждение.
Образование: Высшие образование 2008-2012 – Армянский государственный педагогический университет имени Хачатур Абовяна . Специальность: Учитель английского языка
Дополнительные навыки и интересы
Опытный пользователь ПК. Нравится читать детективную литературу, слушать классическую музыку.
Личные качества:
Ответственна, легко обучаема, пунктуальна. Веду здоровый образ жизни.