Что за FUN AGCY?

В первую очередь - это первый в Украине юмористический дайджест с

международным статусом. Нас читают в Америке, Европе, Украине и России.

Мы выкидываем информацию о всех юмористических новинках, новости мира

технологий, обращаем внимание на самые последние pr-подходы, пишем о

звездах. Поскольку мы являемся продакшн-группой, следим за тенденциями в

кино и сериалах всего мира.

Лояльное brainy agency, "притыкано друг к другу" с 2012 года. Креативим же долго

и счастливо в личной жизни с 2003-го. Мы поможем во всем, что

подразумевает PR и продакшн, дизайна, рекламы в интернете. С недавних

пор мы начали создавать сайты.