Что за FUN AGCY?
В первую очередь - это первый в Украине юмористический дайджест с
международным статусом. Нас читают в Америке, Европе, Украине и России.
Мы выкидываем информацию о всех юмористических новинках, новости мира
технологий, обращаем внимание на самые последние pr-подходы, пишем о
звездах. Поскольку мы являемся продакшн-группой, следим за тенденциями в
кино и сериалах всего мира.
Лояльное brainy agency, "притыкано друг к другу" с 2012 года. Креативим же долго
и счастливо в личной жизни с 2003-го. Мы поможем во всем, что
подразумевает PR и продакшн, дизайна, рекламы в интернете. С недавних
пор мы начали создавать сайты.