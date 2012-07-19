Индивидуальный подход и внимание к каждому заказчику – это мое творческое кредо!
Мои услуги:
Дизайн
Афиши, плакаты
Билеты
Визитки
Открытки, приглашения
Оформление обложки для диска
Буклеты
Листовки
Цветокоррекция и ретушь
Презентации и ролики
Создание промо-роликов
Создание промо-диска
Создания презентаций в PowerPoint
Вам необходим графический дизайн? Просто обратитесь ко мне.
Я выполню любые работы по разработке дизайна рекламной полиграфии ярко, творчески и на высоком уровне.
Я разработаю для Вас индивидуальный дизайн любой продукции: визиток, листовок, плакатов, буклетов, брошюр, приглашений, открыток, флаеров, грамот,календарей,обложек для дисков и т.д
Я работаем и со сложными проектами, когда «нужен дизайн срочно».
Я гарантируем высокое качество дизайна, поскольку тщательно слежу за каждой стадией производства «от» и «до» - начиная от составления брифа и заканчивая сдачей проекта.
Так же я сотрудничаю с типографиями и помогу Вам сделать заказ, что бы вы могли получить уже готовый продукт.
Работа с заказчиком проходит по схеме:
сначала Вы делаете заказ, говорите, что и как он хотели бы видеть, мы договариваемся об окончательной стоимости работы и сроках.
Я разрабатываю дизайн, учитывая ваши пожелания.
Высылаю пару вариантов дизайна в низком качестве на e-mail. Вы утверждаете выполненную работу, либо, если нужный вариант так и не найден, продолжаем работу (до 4 макетов на утверждения).
После окончательного утверждения работы Вы её оплачиваете, а я отправляю Вам проект в необходимом формате.
Обращайтесь, буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!
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