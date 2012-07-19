Дизайнер, PR-менеджер и Арт-директор

Индивидуальный подход и внимание к каждому заказчику – это мое творческое кредо!

Мои услуги:

Дизайн

Афиши, плакаты

Билеты

Визитки

Открытки, приглашения

Оформление обложки для диска

Буклеты

Листовки

Цветокоррекция и ретушь

Презентации и ролики

Создание промо-роликов

Создание промо-диска

Создания презентаций в PowerPoint

Вам необходим графический дизайн? Просто обратитесь ко мне.

Я выполню любые работы по разработке дизайна рекламной полиграфии ярко, творчески и на высоком уровне.

Я разработаю для Вас индивидуальный дизайн любой продукции: визиток, листовок, плакатов, буклетов, брошюр, приглашений, открыток, флаеров, грамот,календарей,обложек для дисков и т.д

Я работаем и со сложными проектами, когда «нужен дизайн срочно».

Я гарантируем высокое качество дизайна, поскольку тщательно слежу за каждой стадией производства «от» и «до» - начиная от составления брифа и заканчивая сдачей проекта.

Так же я сотрудничаю с типографиями и помогу Вам сделать заказ, что бы вы могли получить уже готовый продукт.

Работа с заказчиком проходит по схеме:

сначала Вы делаете заказ, говорите, что и как он хотели бы видеть, мы договариваемся об окончательной стоимости работы и сроках.

Я разрабатываю дизайн, учитывая ваши пожелания.

Высылаю пару вариантов дизайна в низком качестве на e-mail. Вы утверждаете выполненную работу, либо, если нужный вариант так и не найден, продолжаем работу (до 4 макетов на утверждения).

После окончательного утверждения работы Вы её оплачиваете, а я отправляю Вам проект в необходимом формате.

Обращайтесь, буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!