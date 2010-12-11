furtadoanna

ДИЗАЙН КРАСИВЫЙ БУДЕТ ))

Фуртатенко Ання Николаевна.

весной 1984 года я родилась в Киеве.

21 июня 2002г. закончила Государственную среднюю художественную школу имени Т.Г. Шевченка г. Киева

29 июня 2007г.закончила Киевский национальный университет строительства и архитектуры, архитектурный факультет

Специальность: «Художественное и декоративно-прикладное искусство » получила квалификацию художник-дизайнер.

Защитила дипломную работу «дизайн-проект ресторана «театр теней»».

До 01 января 2009 года работала официально дизайнером-консультантом, художником декоратором.

В настоящее время занимаюсь декором интерьеров , эксклюзивной сувенирной продукцией, картины написанные маслом, для оформления: офиса, ресторана, клуба, загородного дома, квартиры, росписью по стенам и потолкам, графическим дизайном, декором корпоративных мероприятий и праздников. Оформлением шкафов-купе и всего где есть стекло либо зеркало.

Берусь работать только с интересными заказами и предложениями (проектами).

хобби: коллекционирую пуговицы, хожу пешком.

очень люблю - музыку, чудеса, зелёные луга и жёлтые поляны, песни ночью в лесу на морозе, стихи, украинский диалект, мыльные пузыри, фотографии, детские рисунки, птичек.

Благодарна благодарным заказчикам.