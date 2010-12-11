furtadoanna

Фуртатенко Ання Николаевна.
весной 1984 года я родилась в Киеве.
21 июня 2002г. закончила Государственную среднюю художественную школу имени Т.Г. Шевченка г. Киева
29 июня 2007г.закончила Киевский национальный университет строительства и архитектуры, архитектурный факультет
Специальность: «Художественное и декоративно-прикладное искусство » получила квалификацию художник-дизайнер.
Защитила дипломную работу «дизайн-проект ресторана «театр теней»».
До 01 января 2009 года работала официально дизайнером-консультантом, художником декоратором.
В настоящее время занимаюсь декором интерьеров , эксклюзивной сувенирной продукцией, картины написанные маслом, для оформления: офиса, ресторана, клуба, загородного дома, квартиры, росписью по стенам и потолкам, графическим дизайном, декором корпоративных мероприятий и праздников. Оформлением шкафов-купе и всего где есть стекло либо зеркало.
Берусь работать только с интересными заказами и предложениями (проектами).
хобби: коллекционирую пуговицы, хожу пешком.
очень люблю - музыку, чудеса, зелёные луга и жёлтые поляны, песни ночью в лесу на морозе, стихи, украинский диалект, мыльные пузыри, фотографии, детские рисунки, птичек.
Благодарна благодарным заказчикам.