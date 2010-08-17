Опыт работы: более 6 лет
Изготовление витражей на заказ (работа на дому), с октября 2008 по июнь 2009
Должность: Витражист, фьюзингист, художник-исполнитель
Изготовление витражей Тиффани; изготовление фьюзинга на шкафы-купе, на зеркала зеркала, для витражей.
ООО «Сенатор-Клаб», с июня 2007 по сентябрь 2008
Должность: Художник-конструктор по технологии фьюзинг
Обязанности: Работа с клиентами. Разработка и утверждение эскиза под интерьер заказчика. Изготовление витражей Тиффани; фьюзинга на шкафы-купе; изготовление высокохудожественных авторских работ. Общее руководство сотрудниками. Обучение персонала изготовлению витражей. Причина увольнения: Снижение объема заказа‚ и‚ как следствие‚ уменьшение заработной платы
ООО «Клилиал», с ноября 2005 по апрель 2007
Должность: Начальник производства
Обязанности: Организация производственной деятельности. Обучение сотрудников витражному делу. Изготовление витражей‚ картин из стекла‚ авторских работ‚ участвовавших в выставке ARCH MOSCOW 2006
Причина увольнения: Отсутствие профессионального роста
ООО "Арт-ЮМ", с ноября 2004 по ноябрь 2005
Должность: Художник оформитель по стеклу
Обязанности: Изготовление витражей Тиффани‚ фьюзинг‚ моллирование Причина увольнения: Предложена новая перспективная работа
Витражная мастерская, с марта 2004 по ноябрь 2004
Должность: резчик по стеклу
Обязанности: Резка стекла Причина увольнения: Отсутствие профессионального роста
Свободная работа, с января 2001 по декабрь 2003
Должность: резчик-реставратор
Обязанности: Изготовление рам для икон и другой церковной утвари
Образование:
Санкт-Петербургский Реставрационный Лицей, филиал г. Таганрог (среднее-специальное), с 1993 по 1995
Специальность: Резчик-реставратор художественных произведений по дереву.
Дополнительная информация
О себе: коммуникабельность‚ лояльность‚ креативность‚ уравновешенность‚ бесконфликтность‚ честность‚ высокая обучаемость. Дома имеется собственная мастерская
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