Художник по стеклу (витраж Тиффани, фьюзинг)

Опыт работы: более 6 лет

Изготовление витражей на заказ (работа на дому), с октября 2008 по июнь 2009

Должность: Витражист, фьюзингист, художник-исполнитель

Изготовление витражей Тиффани; изготовление фьюзинга на шкафы-купе, на зеркала зеркала, для витражей.

ООО «Сенатор-Клаб», с июня 2007 по сентябрь 2008

Должность: Художник-конструктор по технологии фьюзинг

Обязанности: Работа с клиентами. Разработка и утверждение эскиза под интерьер заказчика. Изготовление витражей Тиффани; фьюзинга на шкафы-купе; изготовление высокохудожественных авторских работ. Общее руководство сотрудниками. Обучение персонала изготовлению витражей. Причина увольнения: Снижение объема заказа‚ и‚ как следствие‚ уменьшение заработной платы

ООО «Клилиал», с ноября 2005 по апрель 2007

Должность: Начальник производства

Обязанности: Организация производственной деятельности. Обучение сотрудников витражному делу. Изготовление витражей‚ картин из стекла‚ авторских работ‚ участвовавших в выставке ARCH MOSCOW 2006

Причина увольнения: Отсутствие профессионального роста

ООО "Арт-ЮМ", с ноября 2004 по ноябрь 2005

Должность: Художник оформитель по стеклу

Обязанности: Изготовление витражей Тиффани‚ фьюзинг‚ моллирование Причина увольнения: Предложена новая перспективная работа

Витражная мастерская, с марта 2004 по ноябрь 2004

Должность: резчик по стеклу

Обязанности: Резка стекла Причина увольнения: Отсутствие профессионального роста

Свободная работа, с января 2001 по декабрь 2003

Должность: резчик-реставратор

Обязанности: Изготовление рам для икон и другой церковной утвари

Образование:

Санкт-Петербургский Реставрационный Лицей, филиал г. Таганрог (среднее-специальное), с 1993 по 1995

Специальность: Резчик-реставратор художественных произведений по дереву.

Дополнительная информация

О себе: коммуникабельность‚ лояльность‚ креативность‚ уравновешенность‚ бесконфликтность‚ честность‚ высокая обучаемость. Дома имеется собственная мастерская