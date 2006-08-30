futureuser

Необходимо добавить сайт hollyweb.ru в соц. закладки. Список закладок прилагается (порядка 1000). Если есть свой список, предлагайте. Назовите стоимость выполнения работы и срок. Обращаться к Чижову Максиму Вячеславовичу (лучше в ICQ) [email protected] ...
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разместить ссылку на сайт www.infuture.ru на сервисах закладок, других социальных сайтах и т.д ICQ 315435866Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо поднять тИЦ и/или PR сайта infuture.ru Оплата по факту выполнения работ. С предложениями обращаться к Чижову Максиму Вячеславовичу ICQ 315435855 [email protected]Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
ТЗ на разработку сайта hollyweb.ru Необходимо изготовить сайт на wordpress под ключ: Программа "Минимум" 1) Разработать "новостной "шаблон для вордпресс, используя логотип и стилистику существующего сайта www.hollyweb.ru 2) Произвести перенос материалов (информация, о сайте, контакты, ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интернет-магазин по продаже электронных книг приглашает авторов к сотрудничеству. Мы предлагаем разместить на продажу ваши электронные книги на нашем сайте. Предлагаем вам 3 варианта: 1) НАПИСАНИЕ новой книги по нашему заказу или ВЫКУП авторских прав уже ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт17 лет назад