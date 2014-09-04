Приветствую вас! Меня зовут Виталий. Моя команда занимается разработкой логотипов, визиток, интернет-баннеров в основном в англоязычном интернете .Делаем это качественно! Быстро! и даже дешевле чем некоторые в рунете!
Как мы работаем:
• Работаем с выдающимися концепциями, превосходным цветовым балансом. Мы любим свою работу!
• Наши работы очень высокого качества по сравнению с другими
• Работа будет сделана в соответствии с вашими потребностями и нашим профессиональным подходом.
• Дизайн будет создан профессионалами в течение 4-7 рабочих дней
• Мы не просим дополнительную плату за редактируемый файл
• У нас НЕТ ШАБЛОНОВ !! мы делаем свой дизайн с нуля.
• 100% гарантия качества.
С чем мы работаем :
• Создание логотипов от 50$
• Дизайн визиток от 40$
• Баннеры от 40$
• "Шапки" сайта от 40$
Схема нашей работы:
Нас нанимают ->
Отправляют нам задание с описанием что нужно и какие есть пожелания в дизайне ->
При необходимости мы уточняем потребности ->
Работодатель вносит 30% предоплату ->
Предоставляем работу заказчику ->
Если требуется какая то доработка, один раз переделываем БЕСПЛАТНО->
Получаем остальной расчет.
Наши работы:
Визитки ------ https://yadi.sk/d/_N3M2dX1a6stL
Логотипы ------ https://yadi.sk/d/GRuKAjA0a6aHD
Вы получаете профессиональный дизайн!
Если возникнут вопросы – пишите!
С Уважением Виталий.