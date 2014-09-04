Приветствую вас! Меня зовут Виталий. Моя команда занимается разработкой логотипов, визиток, интернет-баннеров в основном в англоязычном интернете .Делаем это качественно! Быстро! и даже дешевле чем некоторые в рунете!

Как мы работаем:

• Работаем с выдающимися концепциями, превосходным цветовым балансом. Мы любим свою работу!

• Наши работы очень высокого качества по сравнению с другими

• Работа будет сделана в соответствии с вашими потребностями и нашим профессиональным подходом.

• Дизайн будет создан профессионалами в течение 4-7 рабочих дней

• Мы не просим дополнительную плату за редактируемый файл

• У нас НЕТ ШАБЛОНОВ !! мы делаем свой дизайн с нуля.

• 100% гарантия качества.

С чем мы работаем :

• Создание логотипов от 50$

• Дизайн визиток от 40$

• Баннеры от 40$

• "Шапки" сайта от 40$

Схема нашей работы:

Нас нанимают ->

Отправляют нам задание с описанием что нужно и какие есть пожелания в дизайне ->

При необходимости мы уточняем потребности ->

Работодатель вносит 30% предоплату ->

Предоставляем работу заказчику ->

Если требуется какая то доработка, один раз переделываем БЕСПЛАТНО->

Получаем остальной расчет.

Наши работы:

Визитки ------ https://yadi.sk/d/_N3M2dX1a6stL

Логотипы ------ https://yadi.sk/d/GRuKAjA0a6aHD

Вы получаете профессиональный дизайн!

Если возникнут вопросы – пишите!

С Уважением Виталий.