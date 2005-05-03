fyliy

Юлий Волков fyliy

 
18 летРоссия/Тюмень
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Дизайнер

Создаю:

посты для соцсетей, креативы и баннера

дизайн товара, инфографику

фирменный стиль (или редизайнуть нынешний)


Работаю:

Figma,

Indesign,

Illustrator,

Photoshop

After Effects и Blender+Keyshot, так что могу замутить motion-design заодно))


опыт | дизайнер соцсетей и бренда


Посты:

использование компонентов

поиск и адаптирование иллюстраций

уместная вставка вотемарок


Фирменный стиль:

корректировка и формирование цветовой палитры

подбор шрифтовой иерархии

формирование общего гибкого стиля

подготовка гайдлайна

FigmaInDesignIllustratorPhotoshopAfter Effects