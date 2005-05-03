Дизайнер
Создаю:
посты для соцсетей, креативы и баннера
дизайн товара, инфографику
фирменный стиль (или редизайнуть нынешний)
Работаю:
Figma,
Indesign,
Illustrator,
Photoshop
After Effects и Blender+Keyshot, так что могу замутить motion-design заодно))
опыт | дизайнер соцсетей и бренда
Посты:
использование компонентов
поиск и адаптирование иллюстраций
уместная вставка вотемарок
Фирменный стиль:
корректировка и формирование цветовой палитры
подбор шрифтовой иерархии
формирование общего гибкого стиля
подготовка гайдлайна
Я против войны в Украине!