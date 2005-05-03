Дизайнер Создаю: посты для соцсетей, креативы и баннера дизайн товара, инфографику фирменный стиль (или редизайнуть нынешний)



Работаю: Figma, Indesign, Illustrator, Photoshop After Effects и Blender+Keyshot, так что могу замутить motion-design заодно))

опыт | дизайнер соцсетей и бренда

Посты: использование компонентов поиск и адаптирование иллюстраций уместная вставка вотемарок

Фирменный стиль: корректировка и формирование цветовой палитры подбор шрифтовой иерархии формирование общего гибкого стиля подготовка гайдлайна FigmaInDesignIllustratorPhotoshopAfter Effects

Я против войны в Украине !