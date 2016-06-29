Немного о себе
Приветствую всех!
Буду краток, т.к. время - деньги!
Имею многолетний опыт по написанию статей на разные темы (этому способствует бурная фантазия и широкий кругозор).
Работу выполняю ответственно, качественно и с уникальностью 100%.
Имею высшее образование (менеджмент организации), кандидат экономических наук.
Имею собственные публикации.
Являюсь специалистом по интеллектуальной собственности (международный сертификат Всемирной организации интеллектуальной собственности (Швейцария г. Женева)).
Участник крупных проектов, в том числе инвестиционных.
Очень хорошо разбираюсь в компьютерах. Имею большой опыт работы с различными компьютерными программами.
Знаю английский язык.
Всегда готов к адекватному диалогу с Вами!
Жду Ваших заданий!
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