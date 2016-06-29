Немного о себе

Приветствую всех!

Буду краток, т.к. время - деньги!

Имею многолетний опыт по написанию статей на разные темы (этому способствует бурная фантазия и широкий кругозор).

Работу выполняю ответственно, качественно и с уникальностью 100%.

Имею высшее образование (менеджмент организации), кандидат экономических наук.

Имею собственные публикации.

Являюсь специалистом по интеллектуальной собственности (международный сертификат Всемирной организации интеллектуальной собственности (Швейцария г. Женева)).

Участник крупных проектов, в том числе инвестиционных.

Очень хорошо разбираюсь в компьютерах. Имею большой опыт работы с различными компьютерными программами.

Знаю английский язык.

Всегда готов к адекватному диалогу с Вами!

Жду Ваших заданий!