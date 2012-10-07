БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Рублева Анна. Дата рождения: 04.06.1980 г. Домашний адрес: г.Златоуст. Контакты: acq 361-525-663, 8-908-068-30-08 e-mail: [email protected], Претендую на должность главного бухгалтера. Образование 2001-2007 Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Специализация: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. • Ведение текущего бухгалтерского учета, подготовка первичных документов. • Проверка правильности оформления входящих первичных бухгалтерских (накладных, счетов-фактур и других документов); • Учет материалов и основных средств; • Работа с поставщиками и подрядчиками; • Расчет заработной платы; • Ведение кассы и банка; • Работа с банком; • Авансовые отчеты и работа с подотчетными лицами; • Контроль за своевременным начислением и уплатой налогов и взносов • 1С-Предприятие 7.7, 8.2; • 1С-Зарплата и кадры 7.7, 8.2; • УСН; • Сбербанк бизнес онл@йн; • Microsoft Office Word; • Microsoft Office Excel .