Ценю рабочую атмосферу, ответственная, коммуникабельная, креативная

ЦЕЛЬ:

• Стабильный заработок или стабильная подработка

ОБРАЗОВАНИЕ:

• Московский государственный колледж моделирования обуви и маркетинга

• Московская академия бизнеса и управления, факультет менеджмент организации, специальность управление проектами

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

• Менеджер, экономист (производство) ООО «Гелиос - Ресурс» с 2004 (май) – 2010 (май)

• Стратегическое и оперативное планирование производственной деятельности

• Управление финансовыми потоками, ценообразование

• Координация работы персонала

• Представительские функции

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:

• Языки: Русский (отлично), English (средний уровень)

• ПК: Word, Explorer, Excel, PowerPoint

• Создание и разработка сайта, наполнение контента http://nashidogs.ru/

• В качестве подработки с 2005-2012 написание рефератов на медицинские, исторические, общеобразовательные темы.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

• Замужем, 28 лет.

Качества / интересы:

• Компетентность, ответственность, аналитические способности, креативность, коммуникабельность, аккуратность, высокая обучаемость, художественный вкус.

• Увлечение: путешествие по миру с рюкзаком, животные, общемировая история.