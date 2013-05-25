ЦЕЛЬ:
• Стабильный заработок или стабильная подработка
ОБРАЗОВАНИЕ:
• Московский государственный колледж моделирования обуви и маркетинга
• Московская академия бизнеса и управления, факультет менеджмент организации, специальность управление проектами
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
• Менеджер, экономист (производство) ООО «Гелиос - Ресурс» с 2004 (май) – 2010 (май)
• Стратегическое и оперативное планирование производственной деятельности
• Управление финансовыми потоками, ценообразование
• Координация работы персонала
• Представительские функции
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:
• Языки: Русский (отлично), English (средний уровень)
• ПК: Word, Explorer, Excel, PowerPoint
• Создание и разработка сайта, наполнение контента http://nashidogs.ru/
• В качестве подработки с 2005-2012 написание рефератов на медицинские, исторические, общеобразовательные темы.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
• Замужем, 28 лет.
Качества / интересы:
• Компетентность, ответственность, аналитические способности, креативность, коммуникабельность, аккуратность, высокая обучаемость, художественный вкус.
• Увлечение: путешествие по миру с рюкзаком, животные, общемировая история.