Квалифицированная юридическая помощь в вопросах недвижимости, оптимизация налогообложения объектов недвижимости.

Квалифицированная юридическая помощь в вопросах недвижимости, аудит налогообложения объектов недвижимости, оптимизация налогообложения объектов недвижимости, снижение налоговой нагрузки на объекты недвижимости, исключение из перечня объектов облагаемых от кадастровой стоимости, снижение кадастровой стоимости, содействие собственникам при проведении государственной кадастровой оценки, помощь в подаче деклараций на объекты недвижимости, содействие в исправлении технических ошибок в государственном реестре, изменение и изменение вида разрешенного использования земельного участка.