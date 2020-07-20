Эксперт по трафику

Здравствуйте!

Меня зовут Антон, я являюсь экспертом по разработке рекламных стратегий.

Рекламные стратегии выстраиваются из понимания продукта, его упаковки, сайта, конкурентов, целевой аудитории. Поэтому на первоначальном этапе необходимо провести предварительный анализ вышей ситуации, погрузиться в бизнес и опираясь на все факторы подобрать рекламные инструменты которые будут применены именно у вас.

Перечень ниш, которые мне известны изнутри:

- строительство домов,

- продажа земельных участков,

- ремонт квартир,

- школа по обучению английскому языку,

- установка заборов и навесов,

- кухни на заказ,

- шкафы купе,

- аренда спецтехники.

Немного о себе:

С 2015 года я занимаюсь настройкой контекстной рекламы. По большей части рекламу я настраивал для себя, иногда подрабатывал на фрилансе. Это было мое хобби. В 2018 году я закончил свои первые курсы по маркетингу. С этого началось мое погружение в мир маркетинга и рекламы.

Год назад я вышел на профессиональный рынок. За этот год мной разработано свыше 150 рекламных кампаний в 15 нишах. Я не гонюсь за количеством и не беру больше 6 клиентов. Мне важен результат.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте g-lead.ru