g-projection

Бизнес планы, ТЭО, финансовое моделирование, 3D визуализация проектов
Разработка бизнес планов, ТЭО, финансовое моделирование.
3 D визуализация проектов
Проектирование будущих сооружений.
Все делаем в самых современных программах с принятыми международными стандартами.
Опыт работы с Самрук-Казына, СЭЗ, банками, иностранными инвесторами.
При необходимости перевод на английский язык.
От 2х дней.
Большое количество уже готовых проектов
Цены низкие, договоримся.
PS Работаем с частными иностранными инвесторами, поэтому можем и Ваш проект отправить на рассмотрение.
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