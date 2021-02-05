g-projection

Бизнес планы, ТЭО, финансовое моделирование, 3D визуализация проектов

Разработка бизнес планов, ТЭО, финансовое моделирование.

3 D визуализация проектов

Проектирование будущих сооружений.

Все делаем в самых современных программах с принятыми международными стандартами.

Опыт работы с Самрук-Казына, СЭЗ, банками, иностранными инвесторами.

При необходимости перевод на английский язык.

От 2х дней.

Большое количество уже готовых проектов

Цены низкие, договоримся.

PS Работаем с частными иностранными инвесторами, поэтому можем и Ваш проект отправить на рассмотрение.