Программист Drupal/PHP/MySQL

Занимаюсь web-разработкой более 3-х лет. В настоящий момент ищу работу. На прежней работе по должностным обязанностям я принимал участие в разработке дистрибутива CMS Drupal.

На работе мне приходилось сталкиваться:

- Разработка на языках PHP и JavaScript/jQuery. В ООП и в процедурном стиле.

- Работа с БД MySQL.

- Интеграция CMS Drupal с MongoDB, SphinxSearch, Apache Solr.

- Работа с Git и SVN.

- Работа на OS GNU/Linux. Небольшие задачи по конфигурированию серверов.

Большая часть опыта основана на работе в географически распределенной команде.