g00dvin

Василий Гудошников g00dvin

 
35 летРоссия/Набережные Челны
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Программист Drupal/PHP/MySQL

Занимаюсь web-разработкой более 3-х лет. В настоящий момент ищу работу. На прежней работе по должностным обязанностям я принимал участие в разработке дистрибутива CMS Drupal.

На работе мне приходилось сталкиваться:

- Разработка на языках PHP и JavaScript/jQuery. В ООП и в процедурном стиле.

- Работа с БД MySQL.

- Интеграция CMS Drupal с MongoDB, SphinxSearch, Apache Solr.

- Работа с Git и SVN.

- Работа на OS GNU/Linux. Небольшие задачи по конфигурированию серверов.

Большая часть опыта основана на работе в географически распределенной команде.

PHPJavascriptMySQLMongoDBDrupaljQueryLinuxApache
Портфолио
Отзывы заказчиков
ilyademi
Илья 
46 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Модификации сайта на Друпале
Проэкт был выполнен очень качественно и в поставленные сроки.
Было приятно иметь сотрудничество. Внимателен, помимо разработчика сам занимается тщательным тестированием. Открыт для общения и дискуссий с целью определения пути решения задачи в случае возникновения трудностей.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $250
от 1 дня
нет рейтинга