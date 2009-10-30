Программист Drupal/PHP/MySQL
Занимаюсь web-разработкой более 3-х лет. В настоящий момент ищу работу. На прежней работе по должностным обязанностям я принимал участие в разработке дистрибутива CMS Drupal.
На работе мне приходилось сталкиваться:
- Разработка на языках PHP и JavaScript/jQuery. В ООП и в процедурном стиле.
- Работа с БД MySQL.
- Интеграция CMS Drupal с MongoDB, SphinxSearch, Apache Solr.
- Работа с Git и SVN.
- Работа на OS GNU/Linux. Небольшие задачи по конфигурированию серверов.
Большая часть опыта основана на работе в географически распределенной команде.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Smash.lv293 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Проэкт был выполнен очень качественно и в поставленные сроки.
Ответный отзыв
Было приятно иметь сотрудничество. Внимателен, помимо разработчика сам занимается тщательным тестированием. Открыт для общения и дискуссий с целью определения пути решения задачи в случае возникновения трудностей.
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $250
от 1 дня
нет рейтинга