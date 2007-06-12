Трех летний опыт работы с разработкой бухгалтерских программ, в крупной фирме.
Программами пользуется самые крупные организации Украины.
Сейчас решил перейти на ФриЛансовую модель работы.
Профессиональный программист на FoxPro
Большой опыт программирования на: PHP,MySql,JavaScript,CSS,xml
Написано на FoxPro:
Сводная Отчетность - работают более 50 организаций
Бюджет - работают более 20 организаций
Написано на PHP,MySql,JavaScript,CSS,xml
Разработал с нуля чат с использованием ajax для броузерной игры - сам игровой проект закрыт.
Внедрял и оптимизировал множество бесплатных скриптов и движков (php-nuke, ldu, joomla итд)
Разрабатывал некоторые режимы(WhoIs, База вещей, анализатор боев) для игровых клан сайтов