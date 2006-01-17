Здравствуйте!

Ниже представлен перечень возможностей Group#17. Группа состоит из 4 человек, все сотрудники имеют высшее образование в сфере информационных технологий.

WEB технологии:

HTML , JS , XML/XSL

PHP, Perl

ASP.NET (VB.NET, C#.NET)

MySQL,MSSQL,ADO.NET (проектирование БД для WEB)

Flash (от баннеров до сайтов)

Приложения для ПК:

Delphi, VC++, ASM(оптимизация)

разработка для .NEY Framework (Delphi, C#)

MySQL, MSSQL,Interbase (Firebird)

Приложения для мобильных устройств:

J2ME

Mobile .NET Framework (MS Windows for Smartphones)

Cредства разработки:

Microsoft Visual Studio 2003, Borland Delphi 7, Borland Delphi 8 (.NET) , Netbeans IDE

Навыки:

Корпоративный дизайн. Возможно выполнение оригинальных дизайнерских решений .Проектирование пользовательского интерфейса (user-friendly) , поддержка программного обеспечения, увеличение посещаемости сайтов. Разработка программных комплексов под различные платформы. Установка и модификация скриптов.

Опыт:

Анализ данных, построение эффективных систем шифрования, защиты информации

Возможно использование интеллектуальных алгоритмов обработки данных (анализ данных с помощью нейронных сетей, построение нелинейных фильтров, распознавание звука и изображения). Для ряда задач возможно построение математической модели и поиска оптимального решения.