Здравствуйте!
Ниже представлен перечень возможностей Group#17. Группа состоит из 4 человек, все сотрудники имеют высшее образование в сфере информационных технологий.
WEB технологии:
HTML , JS , XML/XSL
PHP, Perl
MySQL,MSSQL,ADO.NET (проектирование БД для WEB)
Flash (от баннеров до сайтов)
Приложения для ПК:
Delphi, VC++, ASM(оптимизация)
разработка для .NEY Framework (Delphi, C#)
MySQL, MSSQL,Interbase (Firebird)
Приложения для мобильных устройств:
J2ME
Mobile .NET Framework (MS Windows for Smartphones)
Cредства разработки:
Microsoft Visual Studio 2003, Borland Delphi 7, Borland Delphi 8 (.NET) , Netbeans IDE
Навыки:
Корпоративный дизайн. Возможно выполнение оригинальных дизайнерских решений .Проектирование пользовательского интерфейса (user-friendly) , поддержка программного обеспечения, увеличение посещаемости сайтов. Разработка программных комплексов под различные платформы. Установка и модификация скриптов.
Опыт:
Анализ данных, построение эффективных систем шифрования, защиты информации
Возможно использование интеллектуальных алгоритмов обработки данных (анализ данных с помощью нейронных сетей, построение нелинейных фильтров, распознавание звука и изображения). Для ряда задач возможно построение математической модели и поиска оптимального решения.