Разработка сайтов для вашего бизнеса

Привет! Я делаю продающие лендинги, интернет-магазины и не только. Корректно общаюсь со своими клиентами, не срываю сроки и соблюдаю все договоренности. Также, каждый свой заказ со всеми его этапами я буду добавлять в планировщик задач Trello, поэтому вы сами сможете следить за процессом выполнения работы.

Я придерживаюсь принципа "Плати за работу". То есть, я беру 100% оплату за каждый этап работы. Например, вы платите за вёрстку, я её выполняю, дальше вы платите за функционал, я её выполняю, и т.д. Поэтому можете не боятся, что я заберу весь ваш бюджет и убегу в закат.

А что если я всё таки не успею сделать работу по дедлайну? В таком случае за каждый просроченный день заказчик получит от меня 1000 рублей и подарок

А ещё заказчик, чью работу я выполнил получает 30-дневную гарантию на исправление багов в моей работе!

Информация обо мне и всё мои работы собраны на моём сайте-портфолио - https://g1xus.ru/.

Остались вопросы? Хотите заказать у меня сайт? Свяжитесь со мной удобным способом:

VK - vk.me/yungradmir

Telegram - https://t.me/g1xus

Mail - [email protected]