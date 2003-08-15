Если у вас есть проблемы в сфере видеомонтажа и аудиомонтажа,то я могу помочь именно Вам!

Я чутко и трепетно отношусь к просьбам своих клиентов, на моем счету порядка 150 клиентов и часть клиентов из разных стран.Я прошёл большое количество курсов по видеомонтажу и аудиомонтажу.В сфере видео я работаю 3 года,а со звуком я работаю на протяжении 6-ти лет.Я работаю в таких программах как: Sony Vegas Pro 16,Adobe After Effects,Adobe Premier Pro,Fl Studio 20,Ableton Live 10.

В мои услуги входит: видеомонтаж,сведение треков,работа со звуком в целом.