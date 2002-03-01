:: ЦЕЛЬ
Предполагаемая должность: Дизайнер - верстальщик [СМИ, издательство, полиграфия, internet-издания]
График работы:Свободный
:: ОБРАЗОВАНИЕ
Уровень образования: Среднее специальное
Основное образование:
09/2000 - 06/2002 Профессиональный художественный лицей анимационной кинематографии г. Москвы -
Присвоена квалификация по специальности "Оператор ЭВМ (компьютерная графика и анимация)"
:: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Сведения о трудовой деятельности:
08/2004 Агентство Publisity PR - Политический PR
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Дизайнер, верстальщик.
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Дизайн открыток, обложек для CD, визитки, календари. Оформление докладов для собраний, переговоров. Обработка фотографий. Допечатная подготовка рекламных щитов, штендеров. Вёрстка газет, буклетов и т.д.
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03/2002 - 08/2004 Издательско-Книготорговый центр "Лада" - Издательство
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Дизайнер, верстальщик.
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Оформление детских книг, верстка.
Вёрстка каталогов... и т.д. Разработка и поддержание web-портала для издательства.
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03/2002 - наст.вр. Дом - Допечатная подготовка
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Дизайнер
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разработка сайтов, порталов..
Допечатная подготовка (верстка, дизайн),
для фирм обратившиеся как к частному лицу.
Краткая формулировка профессиональной принадлежности и опыта: Профессиональный дизайнер в допечатной подготовке. Работаю в Photoshop, Illustrator, CorelDraw, PageMaker, InDesign, QuarkXpress, Flash, Dreamweaver и в других программных пакетах.
:: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Увлечения, хобби: Занимаюсь Фотографией.