:: ЦЕЛЬ

Предполагаемая должность: Дизайнер - верстальщик [СМИ, издательство, полиграфия, internet-издания]

График работы:Свободный

:: ОБРАЗОВАНИЕ

Уровень образования: Среднее специальное

Основное образование:

09/2000 - 06/2002 Профессиональный художественный лицей анимационной кинематографии г. Москвы -

Присвоена квалификация по специальности "Оператор ЭВМ (компьютерная графика и анимация)"

:: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Сведения о трудовой деятельности:

08/2004 Агентство Publisity PR - Политический PR

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Дизайнер, верстальщик.

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Дизайн открыток, обложек для CD, визитки, календари. Оформление докладов для собраний, переговоров. Обработка фотографий. Допечатная подготовка рекламных щитов, штендеров. Вёрстка газет, буклетов и т.д.

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03/2002 - 08/2004 Издательско-Книготорговый центр "Лада" - Издательство

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Дизайнер, верстальщик.

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Оформление детских книг, верстка.

Вёрстка каталогов... и т.д. Разработка и поддержание web-портала для издательства.

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03/2002 - наст.вр. Дом - Допечатная подготовка

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Дизайнер

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разработка сайтов, порталов..

Допечатная подготовка (верстка, дизайн),

для фирм обратившиеся как к частному лицу.

Краткая формулировка профессиональной принадлежности и опыта: Профессиональный дизайнер в допечатной подготовке. Работаю в Photoshop, Illustrator, CorelDraw, PageMaker, InDesign, QuarkXpress, Flash, Dreamweaver и в других программных пакетах.

:: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Увлечения, хобби: Занимаюсь Фотографией.