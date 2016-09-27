gLeS_07

Иван gLeS_07

 
27 летУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Начинающий фрилансер. Делаю все с энтузиазмом и дешево. Буду рад сотрудничеству!

Мои услуги:

  • HTML-верстка ( HTML, CSS, JS )
  • Работа с WordPress. Сайты-визитки. Администрирование сайтов на WordPress
  • Работа в Photoshop. Создание баннеров, редактирование фотографий, картинок, полиграфия
  • Соцсети - создание и раскрутка групп (страниц). Вконтакте, Facebook, Google+, Instagram
  • Наполнение сайтов, интернет-магазинов

Связь со мной:

  • E-mail: [email protected]
  • Skype: chezzy0707
  • Телефон: +380 98 842 4810; +380 93 019 2403
Все цены - договорные.
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