Начинающий фрилансер. Делаю все с энтузиазмом и дешево. Буду рад сотрудничеству!

Мои услуги:

HTML-верстка ( HTML, CSS, JS )

Работа с WordPress. Сайты-визитки. Администрирование сайтов на WordPress

Работа в Photoshop. Создание баннеров, редактирование фотографий, картинок, полиграфия

Соцсети - создание и раскрутка групп (страниц). Вконтакте, Facebook, Google+, Instagram

Наполнение сайтов, интернет-магазинов

Связь со мной: