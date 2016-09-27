Начинающий фрилансер. Делаю все с энтузиазмом и дешево. Буду рад сотрудничеству!
Мои услуги:
- HTML-верстка ( HTML, CSS, JS )
- Работа с WordPress. Сайты-визитки. Администрирование сайтов на WordPress
- Работа в Photoshop. Создание баннеров, редактирование фотографий, картинок, полиграфия
- Соцсети - создание и раскрутка групп (страниц). Вконтакте, Facebook, Google+, Instagram
- Наполнение сайтов, интернет-магазинов
Связь со мной:
- E-mail: [email protected]
- Skype: chezzy0707
- Телефон: +380 98 842 4810; +380 93 019 2403