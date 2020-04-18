g_solodovnikova

Фотограф и ретушер

Для меня работать фотографом, значит уметь и любить общаться с людьми, видеть их красоту и неповторимость и запечатлевать ее.

И всегда приятно, когда люди пишут потом что мои фотографии стали их любимыми. Это высшая признательность.

Особое наслаждение мне доставляет работать с детьми самого разного возраста.

Очень люблю портретный жанр. Предпочитаю любой другой, съемку на природе. Она менее предсказуема, но дает гораздо больше поля для творчества (разумеется, исключая съемку регистрации и венчания, когда они проходят в помещении).

Мой опыт в фотографии и ретуши в Photoshop (более 20 лет) позволяет мне делать работу на высшем уровне.