Качественно, быстро. Своя студия – от сценария до готового фильма.
Создание рекламных роликов, клипов, фильмов "под ключ"-от сценария до готового продукта
создание и анимация 3D персонажей
аудио и видео монтаж
написание сценариев рекламных роликов
Победитель Фестиваля рекламы в Молдове «Каннский львенок 2001»,
Номинант кинофестивалей «Киношок-2000, 2008 (Анапа), Гран При Европа 2001 (Берлин),
Победитель Евразийского телефорума (Москва 2002),
Победитель Фестиваля рекламы в Одессе «Просто Радио – 2009»
Портфолио
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