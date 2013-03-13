gabaroff

Игорь gabaroff

 
60 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Качественно, быстро. Своя студия – от сценария до готового фильма.

Создание рекламных роликов, клипов, фильмов "под ключ"-от сценария до готового продукта

создание и анимация 3D персонажей

аудио и видео монтаж

написание сценариев рекламных роликов

Победитель Фестиваля рекламы в Молдове «Каннский львенок 2001»,

Номинант кинофестивалей «Киношок-2000, 2008 (Анапа), Гран При Европа 2001 (Берлин),

Победитель Евразийского телефорума (Москва 2002),

Победитель Фестиваля рекламы в Одессе «Просто Радио – 2009»

Сценарий для ролика
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