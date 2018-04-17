- Высшее профессиональное образование;
- Опыт работы свыше 10 лет в должности главного бухгалтера. (производство и оптовая торговля, услуги);
- Опыт ведения нескольких юридических лиц с обособленными подразделениями на ОСНО (в том числе организация бухгалтерского учета «с нуля»; полное закрытие);
- Знание и умение работать ОСНО, УСН, ЕНВД, ИП;
- Знание всех участков бух. учета
- Бухгалтерский и налоговый учет свободно;
- Уверенный пользователь программ 1С «Бухгалтерия» 3.0; УПП 1.3; Банк-Клиент; MS Office;
- Положительный опыт прохождения проверок;
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