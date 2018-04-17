gad878

Юлия gad878

 
49 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
  • Высшее профессиональное образование;
  • Опыт работы свыше 10 лет в должности главного бухгалтера. (производство и оптовая торговля, услуги);
  • Опыт ведения нескольких юридических лиц с обособленными подразделениями на ОСНО (в том числе организация бухгалтерского учета «с нуля»; полное закрытие);
  • Знание и умение работать ОСНО, УСН, ЕНВД, ИП;
  • Знание всех участков бух. учета
  • Бухгалтерский и налоговый учет свободно;
  • Уверенный пользователь программ 1С «Бухгалтерия» 3.0; УПП 1.3; Банк-Клиент; MS Office;
  • Положительный опыт прохождения проверок;