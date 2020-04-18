🚀Успех - Моя Привычка🚀

Здравствуйте!

Я верстаю сайты для компаний из России и СНГ.

Заказывая что-либо у меня вы получите прекрасный результат,адекватное общение

и связь 24/7 для решение задач.

Очень люблю путешествовать!

Мои навыки:

-Веб-дизайн(Flat,Material)

-Верска & Frontend(HTML 5, CSS3, JS, Bootstrap 4)

-Полная поисковая оптимизация проекта

-Помощь в настройке Я.Директ,Google Adwords

Мои специализации:

-LandingPage ( Полный цикл работ )

-Сайт под ключ

-Веб-дизайн

-Frontend-программирование

-Настройка Я.Директ,Google Adwords

В работе ценю: честнось, желание развиваться и ответственный подход к работе.

Работа необходима для здоровья.

Готов связаться с вами:

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