Здравствуйте!
Я верстаю сайты для компаний из России и СНГ.
Заказывая что-либо у меня вы получите прекрасный результат,адекватное общение
и связь 24/7 для решение задач.
Очень люблю путешествовать!
Мои навыки:
-Веб-дизайн(Flat,Material)
-Верска & Frontend(HTML 5, CSS3, JS, Bootstrap 4)
-Полная поисковая оптимизация проекта
-Помощь в настройке Я.Директ,Google Adwords
Мои специализации:
-LandingPage ( Полный цикл работ )
-Сайт под ключ
-Веб-дизайн
-Frontend-программирование
-Настройка Я.Директ,Google Adwords
В работе ценю: честнось, желание развиваться и ответственный подход к работе.
Работа необходима для здоровья.
Готов связаться с вами:
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