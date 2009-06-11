Опыт работы более 3-х лет руководителейм строительных проектов, а так же телекоммуникационых проектов. По роду деятельности занимаюсь бизнес-планирование, структурированием предприятий, реорганизаций фирм. Большой опыт в написании бизне-планов для организаций с целью дальнейшего получения кредита или защита перед инвесторами.

Образование высшее (Харьковский авиационный институ).

Попутно занимаюсь написание студенческих работ (дипломы, курсовые, практики и т.д.). Основными направления авляются:

1. логистика (транспортная, складская, новые технологии в логистике и т.п.)

2. менеджмент (стратегический, классический, организационный и т.п.).

3. бизнес-планирование

4. управление персоналом

5. реинжениринг/реструктуризация

6. экономика (кроме микро и макро)

7. прочие работы (расматриваю индивидуально)

8. управление проектами

Твердая жизненая позиция, всегда направлен на результат, ответственный и не люблю лож. Потому всегда и все выполняю вовремя, честно, и с заданными условиями.