gaing

Иван gaing

 
20 летРоссия/Пермь
год на фриланс-бирже
Был
год назад
опытный копирайтер

Написал копии объявлений и описания продуктов для различных продуктов и услуг.Способность работать в быстро меняющейся среде

  • Знание грамматики и стиля.Высоко Мотивированный и креативный копирайтер с 3-летним опытом разработки убедительных и эффектных текстов для рекламных и маркетинговых кампаний. Опытный в написании привлекательной и убедительной рекламы, описаний продуктов и кампаний по электронной почте. Сильное знание SEO и способность создавать контент, который занимает высокие позиции в поисковых системах