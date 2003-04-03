Знание грамматики и стиля.Высоко Мотивированный и креативный копирайтер с 3-летним опытом разработки убедительных и эффектных текстов для рекламных и маркетинговых кампаний. Опытный в написании привлекательной и убедительной рекламы, описаний продуктов и кампаний по электронной почте. Сильное знание SEO и способность создавать контент, который занимает высокие позиции в поисковых системах