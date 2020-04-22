Меня зовут Галина Дзис, я начинающий специалист по продвижению в социальных сетях, смм - менеджер.

Для прохождения обучения я возьму всего один проект, с которым плотно буду работать целый месяц. СТОИМОСТЬ 10000 руб.

Что мы сделаем за этот месяц:

- Сделаем привлекательное обновленное оформление группы

- Разработаем единый фирменный стиль оформления для постов

- Откажемся от проходных постов и публикаций

- Создадим контент-план, который будет доносить ключевые идеи

- Внедрим в посты специальные алгоритмы, чтобы стимулировать заявки

- Опубликуем специальные полезно-продающие посты, которые ненавязчиво привлекут клиентов

- Проведем несколько активностей для продвижения вашей группы БЕЗ БЮДЖЕТА

- Сделаем специальные посты, которые будут стимулировать клиентов обращаться к Вам

- и это далеко не все...

И это все мы будем внедрять в вашу группу и сделаем столько, сколько вы не сделали за все время ее существования!

Думаю, самостоятельно переработать такой объем материала у вас просто не будет времени.

Более того, над проектом мне будет помогать работать команда опытных кураторов, которые знают обо всех новинках продвижения групп. Они будут проверять каждое мое нововведение в Вашей группе и давать свои рекомендации. Это уже служит гарантией того, что результат точно будет успешным!

Если вам интересно, чтобы я взяла именно ваш проект и мы серьезно над ним поработали, пишите мне в личные сообщения ссылку на вашу группу и ваш телефон для оперативной связи.

https://vk.com/id6206704, +7(978) 726 47 92 (WhatsApp)