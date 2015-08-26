Екатерина galak-ekaterinagalak-ekaterina
43 годаРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Архитектор, дизайнер
* Дизайн Интерьера (жилые и коммерческие)
* Архитектурное проектирование
* Дизайн и реконструкция фасадов
* Ландшафтный дизайн
* Генплан
Знание программ ArhiCad, AutoCad, CorelDraw, MS Office, Outlook, Artlantis.
Творческое мышление, креативный подход к делу.
Мое полное портфолио теперь здесь! http://galak-ekaterina.narod2.ru/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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