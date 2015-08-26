galak-ekaterina

Екатерина galak-ekaterina

 
43 годаРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Архитектор, дизайнер

* Дизайн Интерьера (жилые и коммерческие)

* Архитектурное проектирование

* Дизайн и реконструкция фасадов

* Ландшафтный дизайн

* Генплан

Знание программ ArhiCad, AutoCad, CorelDraw, MS Office, Outlook, Artlantis.

Творческое мышление, креативный подход к делу.

Мое полное портфолио теперь здесь! http://galak-ekaterina.narod2.ru/

AutoCADCorelDRAW
Портфолио
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