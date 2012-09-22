Написание статей, добавление различных статей на сайт, перелинковка.

Пишу статьи, для различных сайтов, на разнообразные тематики. Свои статьи оптимизирую для поисковых систем, т.е. добавляю ключевые слова, делаю перелинковку, разбавляю текст изображениями. Могу сотрудничать с каким-либо сайтом.

Разбираюсь в различных конструкторах сайтов, могу создать уникальный дизайн сайта на любом конструкторе и оптимизировать сайт под поисковики.