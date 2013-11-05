galexei7

Алексей galexei7

 
47 летКазахстан/Алматы
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Фасад 3D

    На фотографию коттеджа (фасад) наложить "новый" фасад. В результате должна получиться картинка коттеджа с новым фасадом в 3d в 2-х вариантах.

    3D-графика20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Плотность ключевых слов

    $100

    1. Изучить предложенный «черновик» статьи 2. Изучить список ключевых слов 3. Определить ключевые слова, релевантные данной статье, выбрать те, которые возможно «внедрить» в статью 4. Определить плотность ключевых слов, которая существует в статьях с данными ключевыми словами на сайтах из топ-10 ( ...

    Статьи для сайта
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад