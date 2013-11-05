1. Изучить предложенный «черновик» статьи 2. Изучить список ключевых слов 3. Определить ключевые слова, релевантные данной статье, выбрать те, которые возможно «внедрить» в статью 4. Определить плотность ключевых слов, которая существует в статьях с данными ключевыми словами на сайтах из топ-10 ( ...