На фотографию коттеджа (фасад) наложить "новый" фасад. В результате должна получиться картинка коттеджа с новым фасадом в 3d в 2-х вариантах.
3D-графика20 заявок
Закрыт
6 лет назад
На фотографию коттеджа (фасад) наложить "новый" фасад. В результате должна получиться картинка коттеджа с новым фасадом в 3d в 2-х вариантах.
1. Изучить предложенный «черновик» статьи 2. Изучить список ключевых слов 3. Определить ключевые слова, релевантные данной статье, выбрать те, которые возможно «внедрить» в статью 4. Определить плотность ключевых слов, которая существует в статьях с данными ключевыми словами на сайтах из топ-10 ( ...