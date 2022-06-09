Лия Галиева galieva_liya1990galieva_liya1990
33 годаРоссия/Мамадыш
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Коротко о себе: ответственная, грамотная, общительная; более 5 лет на фрилансе. Выполню Вашу работу качественно и в срок!
Начинающий таргетолог и управляющий коммерческими аккаунтами в инстаграме.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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