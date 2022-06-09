galieva_liya1990

Лия Галиева galieva_liya1990

 
33 годаРоссия/Мамадыш
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Коротко о себе: ответственная, грамотная, общительная; более 5 лет на фрилансе. Выполню Вашу работу качественно и в срок!

Начинающий таргетолог и управляющий коммерческими аккаунтами в инстаграме. 