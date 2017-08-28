Литературный работник широкого профиля
Литературный работник широкого профиля. Окончила Литературный институт, поэт-переводчик. Работала редактором в журнале, издательстве.
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Портфолио
- Все виды литературных работ191 просмотр
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
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Продающие тексты
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$15/час
от $45от 3 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$20/час
от $60от 3 часов
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сценарии
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$100/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга