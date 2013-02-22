galina2209

Приглашаем авторов студенческих работ студенческих работ к долгосрочному сотрудничеству по дисциплинам различных направлений. С Вашей стороны — порядочность, ответственность, профессионализм, выполнение доработок в случае необходимости. Все работы будут проверяться на антиплагиат. С нашей— своевременная оплата заказа, ...