Контент-менеджер с журналистским образованием

В 2006 году окончила университет, профессия "Журналист", специальность "Редактирование" (диплом с отличием). Имею практический опыт работы по поддержке сайтов на Bitrix и MODx: наполнение информацией, графикой, замена старых данных, написание текстов. В настоящий момент прохожу обучение по интернет-маркетингу и поисковой оптимизации сайтов (SEO), планирую дальнейшее обучение по теме создания и продвижения интернет-магазина. Работу ищу только на удаленке, с возможностью посвящать ей по 4-6 часов в день.

Внимательна к деталям, обладаю природной грамотностью, ответственность - одна из моих лучших черт, всегда выполняю задачи в срок. Работа мечты - заниматься порталом женской тематики, сайтом о путешествиях, детской тематикой. Не отвергаю другую тематику, жду Ваших предложений.