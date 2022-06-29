galinadji73

юрист
Начинающий (поэтому стоимость услуг приятная) специалист, с опытом работы в сфере гражданского права. Я тщательно и быстро прорабатываю ситуации и отношусь к любой работе/задаче очень ответственно!
Услуги:
Составление договоров (купля-продажа, аренда (квартиры/земельного участка), дарение, договор о возмездном оказании услуг, лицензионный договор проч.);
Составление исковых заявлений (о взыскании ущерба, о взыскании алиментов, о разделе совместного имущества (напр. в случае развода) о признании договора недействительным и проч.);
Составление жалоб, заявлений;
Юридическая помощь при регистрации товарного знака, патента, юридического лица.
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