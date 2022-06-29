galinadji73

юрист

Начинающий (поэтому стоимость услуг приятная) специалист, с опытом работы в сфере гражданского права. Я тщательно и быстро прорабатываю ситуации и отношусь к любой работе/задаче очень ответственно!

Услуги:

Составление договоров (купля-продажа, аренда (квартиры/земельного участка), дарение, договор о возмездном оказании услуг, лицензионный договор проч.);

Составление исковых заявлений (о взыскании ущерба, о взыскании алиментов, о разделе совместного имущества (напр. в случае развода) о признании договора недействительным и проч.);

Составление жалоб, заявлений;

Юридическая помощь при регистрации товарного знака, патента, юридического лица.